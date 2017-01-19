Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 7'nci maddenin gizli oylamasına başlandı.



Oylama öncesi maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, teklifin Meclise, hukuk devletine ve Cumhuriyete "saldırı" olduğunu ileri sürdü.



CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlattı. Daha sonra oylamaya geçildi.



Maddeyle, cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor ve cumhurbaşkanının seçilme şartları belirleniyor.