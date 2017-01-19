TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 7'nci maddenin görüşmelerine geçildi.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi ile cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor.
Değişiklikle cumhurbaşkanının seçilme şartları da belirleniyor.
Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 7'nci maddenin görüşmelerine geçildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 7'nci maddenin görüşmelerine geçildi.
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