Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 6'ncı maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesi maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.



CHP'nin önergesi hakkında konuşan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu teklifle ilgili olarak, "Bu anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ülkemize doping etkisi yapacaktır." dediğini hatırlattı.



Kayışoğlu, "Kimse böyle 'cuk oturan' bir tanımlama yapmadı. Bence de bu anayasa değişikliği gerçek anlamıyla bir dopingdir. Siyasete, spor literatüründeki gibi ahlak ve yasa dışı olarak tanımlanan bir doping etkisi yapacaktır." görüşünü savundu.



Dopingin, sportif performansı artırmak amacıyla yasaklanmış yabancı maddelerin kullanılması olduğunu anımsatan Kayışoğlu, "Bu anayasa değişikliğiyle de yapılan aynı şey. Ülkemize tamamen yabancı, kültürümüzle uzaktan yakından ilgisi olmayan, kardeşliğimizi bozan, yetkileri anormal bir şekilde tek bir kişiye veren bu teklif anayasaya aykırıdır. Bizim dopinge değil, normalleşmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.



"Türkiye'ye kazandıracağı canlılıktan bahsetmiştir"



Sataşma gerekçesiyle kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, o sözüyle teklifin geçmesi halinde Türkiye'ye kazandıracağı canlılıktan bahsettiğini anlattı.



Kayışoğlu'nun, "Ahlak ve yasa dışı olarak tanımlanan bir doping etkisi yapacaktır." sözünün yakışıksız olduğunu vurgulayan Bostancı, "(Dayatılan teklif) diyorsunuz. Dayatma derken neyi kastediyorsunuz? Buradan geçerse millet karar verecektir, kimsenin bir şey dayattığı yok." dedi.



Tekrar kürsüye gelen Kayışoğlu, dopingin bilimsel olarak anlamı neyse sadece onu söylediğini savundu.



Kayışoğlu, "Doping, spor anlamında yasa dışı bir olaydır, ahlak dışı da bir olaydır aynı zamanda. Ettiğimiz Anayasadaki yemine aykırıdır, orada namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz, bu da namus ve şeref dışıdır." sözlerini sarf etti.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da CHP'li Kayışoğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi. Bahçekapılı, "Ne demek namus ve şeref dışıdır. Buradaki milletvekillerinin namus ve şerefini korumak kimsenin hakkı da haddi de değildir." ifadelerini kullandı.



6'ncı maddenin oylaması yenilendi



Genel Kurulda daha sonra 6'ncı maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama sırasında CHP ve HDP, AK Parti milletvekillerinin gizli bir şekilde oylarını kullanmadığını öne sürerek itiraz etti.



Yaşanan tartışma sırasında iki partinin milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine Bahçekapılı, birleşime ara verdi. Genel Kurulda görevli kavaslar, birleşime verilen arada, kupaların içindeki zarfları topladı.



Aradan sonra birleşimi yeniden açan Ayşe Nur Bahçekapılı, 6'ncı maddenin gizli oylamasının iptal edildiğini belirterek, yeniden gizli oylamaya geçildiğini duyurdu.