Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, beşinci maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önerge üzerinde yaptığı konuşmada, beşinci maddenin 1. tur görüşmelerinde "kürsüyü koruma altına aldıklarını" belirterek, "Bugün bu kürsüyü milletvekilleri yine koruma altına alacak. Bu kez bu kürsüyü korumak için arkadaşlarımızı buraya davet etmiyorum. Bu kürsüyü, oy kullanacak 550 milletvekillerinin vicdanına emanet ediyoruz. Meclis, vicdanlarınıza emanettir." dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da anayasa değişiklik teklifinin 316 milletvekilinin imzasıyla Meclise gönderildiğini söyledi. Elitaş, şunları kaydetti:



"Nasıl ki Sayın Özgür Özel'in 'hayır oyu vereceğim' derken, kabinlere girip 'evet' oyu vermesini bekleyemezsek, 316 milletvekilinin imzalarıyla tescillediği bu anayasa teklifine 'hayır' oyu vermek aslında ihanetle eşdeğer bir durumdur. Altına imza attığımız anayasa değişikliği teklifinde 316 milletvekilini 'hayıra' teşvik etmek, onları ihanete teşvik etmektir. Nasıl ki Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beyaz oy beklemek kendine ihanet anlamına gelir, AK Parti milletvekillerinin imzalarıyla verdiği teklife kırmızı oy vermek kendine ihanet etmek anlamına gelir."



CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından gizli oylamaya geçildi.



Beşinci maddede TBMM'nin görev ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararıyla genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" şeklinde sıralanıyor.