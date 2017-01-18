Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, dördüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.



Partisinin önergesi üzerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Böylesi büyük bir yanlış gidiş savunulurken, 'itaat et rahatla' deniliyor. İtaat etmek boyun eğmektir. Ne milletimiz ne de onların temsilcileri olarak bizler asla boyun eğmeyeceğiz. Biz 'hayır' diyoruz. Bizimle birlikte siz de boyun eğmeyin, gelin, Türkiye'yi bu karanlık tünelden çıkartalım." dedi.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlattı; milletvekillerini, "Zarfların içinden pullar düşüyor, zarflar kendiliğinden yapışkandır, lütfen zarfları yapıştırın." diyerek uyardı.



Bahçekapılı, milletvekillerinden teker teker oy kullanmalarını, kabinler önünde kalabalık yapılmamasını istedi.



Daha sonra gizli oylamaya geçildi.