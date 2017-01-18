Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.



CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, partisinin anayasaya aykırılık önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, teklifin yürürlüğe girmesi durumunda Türkiye'de sadece bir tek kişinin özgür olacağını, onun da yürütmenin başı olarak seçilen cumhurbaşkanı olacağını öne sürdü.



HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ise siyasi parti liderlerini ve milletvekillerini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olduğu gibi bir kez daha ortak paydada buluşmaya davet ederek, anayasa değişikliği teklifinin, milli iradenin bir kez daha yok olmasını beraberinde getireceğini ileri sürdü.



Önerge işlemleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamanın ardından CHP milletvekilleri bir dakika ayakta bekleyerek, anayasa değişikliği teklifini protesto etti.



HDP milletvekilleri ise yakalarına, üzerinde "hayır" yazan kokartlar taktı.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, milletvekillerine salonda karışıklık yaşanmaması ve herkesin yerini muhafaza etmesi konusunda uyarıda bulundu.



Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin gizli oylamasına geçildi.



Teklifin 1'inci maddesi



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.



Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.