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Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesinin oylamasına başlandı.

Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesinin oylamasına başlandı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 17. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, maddenin gizli oylamasına geçildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oylama öncesi Genel Kurul Salonuna anayasa kitapçıklarını getirdi.

Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı.

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