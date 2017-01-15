Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesinin oylamasına başlandı.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 17. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, maddenin gizli oylamasına geçildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oylama öncesi Genel Kurul Salonuna anayasa kitapçıklarını getirdi.
Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı.
Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda
Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesinin oylamasına başlandı.
Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesinin oylamasına başlandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads