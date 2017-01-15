Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesinin oylamasına başlandı.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, 16. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından maddenin gizli oylamasına geçildi.
Maddenin oylaması öncesi, Danışma Kurulunun, Genel Kurulun saat 14.00 yerine saat 16.00'da toplanması, 16 Ocak Pazartesi ise toplanmamasına ilişkin önerisi oylanarak kabul edildi.
Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesinin oylamasına başlandı.
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesinin oylamasına başlandı.
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