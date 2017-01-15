Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, anayasa değişiklik teklifi ile cumhurbaşkanına yargı alanında verilen yeni bir atama yetkisi ve görevi bulunmadığını söyledi.



Ağbal, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda 15. maddenin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Teklifteki bazı düzenlemeleri anlatan Ağbal, yargıya müdahalenin söz konusu olmadığını, aksine yargının tarafsızlığının anayasada hüküm altına alındığını belirtti.



Ağbal, şunları ifade etti:



"Mevcut anayasamıza göre, cumhurbaşkanının anayasa mahkemesi üyelerinin bir bölümünü, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay Üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini ve HSYK üyelerinden dördünü seçme görevi bulunmaktadır. Teklifle cumhurbaşkanına yargı alanında verilen yeni bir atama yetkisi ve görevi bulunmamaktadır."



Teklifle cumhurbaşkanın yargı erkine ilişkin görev ve yetkilerinde herhangi bir artış olmadığının altını çizen Ağbal, bu nedenle teklifin yargı bağımsızlığını yok ettiğine ilişkin iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.



Ağbal, teklifin yasama organının yetkilerini güçlendirdiğini de vurguladı.