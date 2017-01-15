Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 15. maddesinin görüşmelerine başlandı.



Maddenin görüşmelerine geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, ateşli silahla yaralanan eşinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, MHP Grubu'nun bir acı yaşadığını söyledi.



Önemli bir kanun görüştüklerini ifade eden Altay, "Böyle bir durumda insani olan bu gece çalışmalara ara vermek pazartesi günü devam etmek gibi görünüyor." diye konuştu.



Altay, bu kadar ciddi, kapsamlı ve tarihi bir teklifi, Mecliste görüşmesiz oylamanın kendisine çok ahlaki gelmediğini belirtti.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Saffet Sancaklı'nın eşine bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi. Meclisin bu saatlerde ilk defa çalışmadığını belirten Bostancı, çalışmalara partilerin nasıl katılacağını kendilerinin taktir ettiğini bildirdi. Bostancı, mevcut şartlarda bir müddet daha çalışmanın uygun olacağı düşüncesini taşıdıklarını söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Saffet Sancaklı'nın eşine ilişkin bilgi aldıklarını, ameliyattan çıktığı andan itibaren yoğun bakımda bulunduğunu, ilk çıktığında tansiyonunun dört civarında olduğunu, şimdi tansiyonun 8'e yükseldiğini ve normalleştiğini söyledi.



Teklifin 15. maddesi üzerinde ilk sözü alan CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, yapılan değişiklikle en temel kanunlardan bütçe kanunuyla ilgili yasama yetkisinin devrini açık olarak gördüklerini söyledi.



Tamaylıgil, "Bu yaptığımız anayasal değişiklikleri ve bunlar içerisindeki ortaya çıkan sonuçları, yarınlarımız, çocuklarımız ve geleceğimiz için yaptığımızı unutmayalım. Emin olun ki bugün adaletten hızlı, koşabilirsiniz ama zamandan asla hızlı koşamazsınız. Zaman sizi haksız çıkaracak ve yapılan bu yanlıştan dönülmezse size verdiği her şeyi bir gün geri alacak." değerlendirmesini yaptı.



Şahsı adına konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Eseyan, "Milletin iradesinden korkulmaz. Milletin iradesinden kimseye zarar gelmez. Üstenci, kibirli söylemlerle bu değişikliğin değeri asla hafifletilemez." diye konuştu.



Şahsı adına konuşan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Tüm eksikliklerine rağmen ülkemizin tam demokratik, çağdaş ve gelişmiş bir hukuk devleti olma potansiyeli hep sürdü. Askeri darbeler dahi bu potansiyeli ortadan kaldıramadı. Şu an teşebbüs ettiğiniz anayasa değişikliğinin bu potansiyeli tümüyle ortadan kaldırması söz konusudur." dedi.



Emre, değerlerin yitirildiği bir dönemde ve OHAL koşulları altında yaşamsal bir değişikliğin tartışıldığını savundu.