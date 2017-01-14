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Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Anayasa değişiklik teklifinin, askeri mahkemelere ilişkin 13. maddesinin oylamasına başlandı.

Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Anayasa değişiklik teklifinin, askeri mahkemelere ilişkin 13. maddesinin oylamasına başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, 1. turda, 13. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, gizli oylamaya geçildi.

Madde, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını öngörüyor.

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Anayasa değişikliği, Tbmm Genel Kurulu
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