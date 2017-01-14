Anayasa değişiklik teklifinin, askeri mahkemelere ilişkin 13. maddesinin oylamasına başlandı.
TBMM Genel Kurulunda, 1. turda, 13. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, gizli oylamaya geçildi.
Madde, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını öngörüyor.
Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda
Anayasa değişiklik teklifinin, askeri mahkemelere ilişkin 13. maddesinin oylamasına başlandı.
Anayasa değişiklik teklifinin, askeri mahkemelere ilişkin 13. maddesinin oylamasına başlandı.
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