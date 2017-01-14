TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesinin görüşmelerine başlandı.
Madde üzerinde ilk sözü, CHP grubu adına Aydın Milletvekili Bülent Tezcan aldı.
Teklifin 13. maddesi, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını öngörüyor.
Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesinin görüşmelerine başlandı.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesinin görüşmelerine başlandı.
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