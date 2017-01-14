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Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesinin görüşmelerine başlandı.

Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesinin görüşmelerine başlandı.

Madde üzerinde ilk sözü, CHP grubu adına Aydın Milletvekili Bülent Tezcan aldı.

Teklifin 13. maddesi, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını öngörüyor.

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