Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Anayasa değişiklik teklifinin olağanüstü hal ilanıyla ilgili 12. maddesinin oylamasına başlandı.



TBMM Genel Kurulunda, 1. turda, 12. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, gizli oylamaya geçildi.



Oylama öncesi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yerinden söz alarak, gizlilik kuralına uyulmasıyla ilgili Meclis Başkanlık Divanının hassasiyet göstermesini istedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da söz alarak, oylamaların İçtüzüğe uygun olarak yapıldığını ancak CHP milletvekillerinin oylamaları görüntülemek suretiyle gizliliği ihlal ettiklerini söyledi.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da oylamanın kurallarına uygun yapılması konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.



Aydın, oy verme sırasında kürsü önündeki kalabalığın önüne geçmek için dört kupa konulduğunu da belirtti.