Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin tamamının canlı olarak yayınlanmamasını eleştirerek, "Ben de bu kadar manasız bir metni, apar topar, yangından mal kaçırır gibi Meclisin önüne getirmek zorunda kalan AKP'lilerden biri olsaydım, muhalefetin sesi duyulmasın diye her türlü adaletsizliği göze alırdım." dedi.



TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 12. madde üzerinde görüşmeler yapılıyor.



MHP Ankara Milletvekili Şefkat Çetin, grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son bir yıl içinde yaşadığı kanlı darbe girişimi, çevre ülkelerde yaşananlar ile terör olaylarına işaret ederek, olağanüstü halin gerekliliğinin ve yeniden düzenlenmesinin ihtiyaç olduğunu savundu.



Çetin, şöyle konuştu:



"Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır. Huzur ve güvenin sağlanması başta PKK olmak üzere, bütün terör örgütlerinin yok edilmesini sağlamak, mücadele şartlarını oluşturmakla mümkün olacaktır. Terörle mücadeleyi ve milli güvenliği siyaset malzemesi yapmanın ülkemizin ve milletimizin hayrına olmadığına inanan partimiz, terörle mücadelede daha güçlü ve hızlı adımların atılmasına ihtiyaç hissetmektedir."



CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de grubu adına 12. madde üzerindeki konuşmasında, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin tamamının canlı olarak TBMM TV'den yayınlanmamasını eleştirdi.



Bunun sebebinin iktidarın ya kendine, ya hazırladığı metne ya da halka güvenmemesi olabileceğini ileri süren Yüksel, halkın teklif üzerinde bilgilenmesinin ve özgürce karar vermesinin önüne geçildiğini ileri sürdü. Yüksel, "Muhalefet yok. Adalet duygunuz da bu kadar işte. Muhalefetin ne dediği duyulmasın, sizin ne dediğinizi herkes duysun. Açık konuşalım; ben de bu kadar manasız bir metni, böyle apar topar, yangından mal kaçırır gibi Meclisin önüne getirmek zorunda kalan sizlerden, AKP'lilerden biri olsaydım, sizler gibi muhalefetin sesi duyulmasın diye her türlü adaletsizliği göze alırdım."



Yüksel'in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM TV'nin çalışma kurallarına ilişkin protokolü hatırlattı.



Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinin özellikle yayınlanmadığı gibi bir izlenim yaratmanın doğru olmadığının altını çizen Aydın, TBMM TV'nin rutin çalışma programını uyguladığını vurguladı.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise söz alarak Meclisin önemli bir çalışma yaptığını, bu durum dikkate alınarak TBMM TV'nin rutin uygulamasının dışına çıkılmasının gerektiğini savundu. Gök, rutin uygulamalardan bahsetmenin TBMM'de yapılan anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin önemini azalttığını da söyledi.



CHP'li Erdem ile ilgili afişler asıldığı iddiası



Öte yandan maddenin görüşmeleri öncesinde yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara'da bazı billboardlara, partisinin İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in fotoğrafı ile karışmadığı bir olayla ilgili ağır ithamların bulunduğu afişler asıldığını, el ilanları halinde dağıtıldığını söyledi.



TBMM Genel Kurulunda açıklığa kavuşan, Erdem'in karışmadığı ortaya çıkan bir olay kullanılarak Erdem'in hedef gösterilmesinin alçaklık olduğunu ifade eden Gök, Ankara Valisi ile görüştüğünü, Emniyet Müdür ile de görüşeceğini ve bu alçaklığı yapan ve yaptıranların bir an önce ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi.



Meclis Başkanlığının da parlamentonun bir üyesine yönelik bu saldırının takipçisi olması gerektiğini belirten Gök, olayla ilgili suç duyurusunda da bulunacaklarını açıkladı.



Gök'ün konuşmasının ardından Eren Erdem, kendisiyle ilgili afişlerin bir fotoğrafını TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a verdi.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da olay hakkında az önce bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Yapılan iş tam bir provokasyon." dedi.



Açıklığa kavuşmuş bir olay üzerinden bir milletvekilinin itibarıyla ilgili böylesi kışkırtıcı bir olayın kabul edilemez olduğunun altını çizen Bostancı, faillerinin bir an önce bulunması gerektiğini vurguladı.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Erdem'e yapılanı kınayarak, yapanların bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi.



TBMM Başkanvekili Aydın da Başkanlık Divanı olarak Erdem'i hedef alan provokasyonu kınadıklarını, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Erdem'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Aydın, böyle alçak bir girişim karşısında hiçbir milletvekilinin provokasyona gelmeyeceğini de söyledi.