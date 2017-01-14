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Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı.

Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı.

Madde üzerinde ilk sözü, grubu adına MHP Ankara Milletvekili Şefkat Çetin aldı.

Teklifin 12. maddesi, "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altında, cumhurbaşkanın olağanüstü hal ilanını düzenliyor.

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