TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı.
Madde üzerinde ilk sözü, grubu adına MHP Ankara Milletvekili Şefkat Çetin aldı.
Teklifin 12. maddesi, "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altında, cumhurbaşkanın olağanüstü hal ilanını düzenliyor.
Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı.
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