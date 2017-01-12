Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda beşinci maddenin görüşmelerine geçildi.



Söz konusu madde ile TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.



Çalışmaya devam edilmesine ilişkin usul tartışması



Teklifin beşinci maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclisin 12 saati aşkın süredir çalıştığını belirterek, çalışmaların şimdilik tamamlanmasını istedi. Çalışmaların angaryaya dönüştüğünü savunan Gök, mesaiye devam edilmesi halinde usul tartışması açılmasını talep etti.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise anayasa değişikliği teklifi kaç oyla kabul edilirse edilsin millete götürüleceğine dikkati çekerek, "CHP'lileri burada zorla tutmuyoruz, AK Parti'liler de burada zorla durmuyor. Oylamalar konusunda da kimse kimseyi burada zorla tutamaz." dedi.



Usul tartışmasının açılması üzerine konuşan CHP'li Gök de "12 saati bulan çalışma süreci içerisinde her maddenin görüşülmesi sırasında dolar 10 kuruş artıyor. 1 Kasım'da Sayın Bahçeli'nin başkanlığı gündeme getirdiğinde dolar 3,11'di, 3,90'a çıktı. Sağlıklı çalışma koşulları yoktur, angarya yasaktır. Sayın Başkan, sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Zaman zaman sinirleniyorsunuz, tanıdığımız Ahmet Aydın'ın ötesine geçiyorsunuz." diye konuştu.



AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat, Meclisin 24 Ocak'a kadar çalışma gün ve saatlerinin düzenlendiğini hatırlatarak, "Anayasada angarya yasak, doğru. Angarya bir kimseye ya da topluluğa ücret ödemeksizin zorla, baskıyla iş yaptırmak anlamına geliyor. Aziz milletimiz bize maaşımızı veriyor, zorla ve baskıyla hiç kimse burada durmuyor." değerlendirmesinde bulundu.



HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de "7 gün 24 saat çalışmaya hazırız. Bu çalışmayı angarya saymayız fakat buradan bir rahmet, bereket, demokratikleşme çıkacaksa. Oysa ortada böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.



Usul tartışmasının ardından anayasa değişikliği teklifinin beşinci maddesinin görüşülmesine başlandı.