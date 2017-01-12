Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin oylanmasında gizliliğe uyulduğunu belirterek, "Ancak Anayasa Mahkemesine sahte delil üretmek için burada çabalar yapılıyor ama bunlar beyhude çabalar." dedi.



Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, dördüncü madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Mesleği gazetecilik olduğu halde tutuklu ve hükümlüler bulunduğunu belirten Bozdağ, "Türkiye cezaevlerinde, saf gazetecilik yaptı diye tutuklu hiçbir kimse yok. Hiç kimse gazetecilik yaptı diye içeride değil. Bir kişi gazeteci ama diyelim ki uyuşturucudan suçüstü yapılmışsa, mesleğinin gazeteci olması onun yargılanmasına, tutuklanmasına, mahkum olmasına engel olabilir mi? İçeride adam öldürmekten yatan gazeteciler var ama onları kimse dile getirmiyor." değerlendirmesini yaptı.



Bakan Bozdağ, cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü, mesleği gazetecilik olan kişilere isnat edilen suçları, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışma, silahlı terör örgütüne üye olma, yağma, kasten öldürme, mühür bozma, silahlı tehdit ve hakaret, uyuşturucu madde ticareti, örgüt propagandası yapmak, tehlikeli maddeleri taşımak" diye sıraladı.



CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, Anayasaya eklenen geçici madde ile dokunulmazlığı kaldırılan fezlekelerden biriyle ilgili süren bir yargılama olduğunu dile getiren Bozdağ, yargılama sürdüğü için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini anlattı.



"Kabine girmeden gizli oy kullanabilirim"



Bozdağ, Anayasa görüşmelerinin gizli oylamasının, TBMM İçtüzüğü'nün 148. maddesinde düzenlendiği hatırlattı.



İçtüzükte, "Genel Kurul salonunda kabin kurulmasının, kabine girilmesinin" yer almadığını ifade eden Bozdağ, "Burada esas olan oyun gizliliğidir, kullanılan yerin kabin olması değildir. Ben kabine girmeden gizli oy kullanamaz mıyım? Kullanabilirim. Burada oylar gizli kullanılıyor, herkes gizliliğe riayet ediyor ancak Anayasa Mahkemesine sahte delil üretmek için burada çabalar yapılıyor ama bunlar beyhude çabalar." diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bakan Bozdağ'ın, CHP Grubunu Anayasa Mahkemesine yönelik sahte delil üretmekle itham ettiğini söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve bazı AK Parti milletvekillerinin, İçtüzüğün emrettiği şekilde oylarını gizli kullandığını belirten Altay, onlara teşekkür etti.



Engin Altay, "Anayasa Mahkemesine somut delil biz üretmiyoruz, siz üretiyorsunuz." ifadesini kullandı.



Cezaevlerinde 147 gazeteci bulunduğunu kaydeden Altay, "Gazeteci suç işlerse cezaevine girer ama yazdığından dolayı kimsenin cezaevine girmemesi lazım." görüşünü dile getirdi.