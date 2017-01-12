Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, dördüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesi dördüncü maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin maddenin tekliften çıkarılması yönünde ayrı ayrı verdiği önergeler kabul edilmedi.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını ve gizli oylamaya geçileceğini belirterek, "Milletvekilleri ad okunmak suretiyle oylarını kullanacak. Hükümet ve komisyon sıralarında, görevli arkadaşlar ile Başkanlık Divanı üyeleri haricinde kimse kalmasın. Adı okunmayan milletvekillerine de zarf ve pul verilmesin." dedi.



Aydın'ın, gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından teklifin 1. turunda, dördüncü maddenin gizli oylamasına başlandı.



Milletvekillerine, adları okunduktan sonra zarf ve pul verilmesi nedeniyle bu oylamada komisyon ve hükümet sırası ile Başkanlık Divanı önünde çoğalma yaşanmadı. Önceki oylamaya göre daha sakin bir oy verme işlemi gerçekleştirildi.