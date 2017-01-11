Anayasa Değişikliğinin 1. ve 2. Maddesi Kabul Edildi! Vekil Sayısı 600'e Çıkıyor

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı. Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanıldı, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.

Teklifin 1. turunda ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 480 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 1 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.



'KABİNLERİN ÖNÜNDE BEKLEMEYİN' UYARISI

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, oylama sırasında sık sık milletvekillerini kabinlerin ve kupaların önünde beklememeleri konusunda uyardı.

AK Parti'li ve CHP'li bazı milletvekilleri arasında oylamanın gizliliğiyle ilgili kısa süreli tartışma yaşandı.

BAŞBAKAN CHP MİLLETVEKİLLERİYLE SOHBET ETTİ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullanırken partisinin milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi. Yıldırım oyunu verdikten sonra da bir süre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li bazı milletvekilleriyle sohbet etti.



KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ TOKALAŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oylarını kullandı.



Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra Bahçeli ile tokalaşarak Genel Kurul Salonundan ayrıldı. Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ise oylama sonucu açıklanıncaya kadar salonda kaldı.

TEKLİFİN BİRİNCİ MADDESİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

TEKLİFİN İKİNCİ MADDESİ

Teklifin kabul edilen ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

BUGÜN 14.00'DE TOPLANACAKLAR

TBMM Başkanvekili Aydın, ikinci maddeye ilişkin sonucun açıklanmasının ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine Aydın, bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

MECLİS BAŞKANI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Altay, söz talebinde bulunduğu ancak Aydın'ın bunu dikkate almadan birleşimi kapattığı gerekçesiyle tepki gösterdi.