Anayasa Değişikliği Teklifi

AK Parti Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Yılmaz Tunç, "Anayasamıza göre yürütme çift başlıdır, bir tarafta halkın seçtiği cumhurbaşkanı, diğer tarafta yine halkın seçtiği başbakan." ifadesinde bulundu.



Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişikliğinin içeriğini olduğundan farklı gösterme çabası içinde olanların çabalarının boşuna olduğunu belirtti.



Başkanlık sisteminin yürütmede çift başlılığı ortadan kaldırılmak olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:



"Anayasamıza göre yürütme çift başlıdır, bir tarafta halkın seçtiği cumhurbaşkanı, diğer tarafta yine halkın seçtiği başbakan. Şu anda uyum sorunu yok, ancak bunun ilanihaye böyle devam etme garantisinin olduğunu kimse söyleyemez. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda ülkemizin çözümü mümkün olmayan siyasi krizlerle karşı karşıya kalmaması için yürütmeyi çift başlı olmaktan kurtarmak neden rejim değişikliği olsun, aksine rejimi daha da tahkim eden, güçlendiren bir değişikliktir."



Milletin, yürütme organını doğrudan seçmesinin daha demokratik bir sistem olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:



"Bu değişikliklerle darbeci ruhun, vesayetçi anlayışın izlerini anayasamızdan siliyoruz, Anayasamız daha demokratik hale geliyor, Cumhuriyetimiz daha da güçleniyor, bu değişiklikle Meclis daha da güçlü olacak, koalisyonlar tarihe karışacak, istikrar sürekli, kalkınma hızlı olacak."