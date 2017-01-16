Anayasa Değişikliği Teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Bu değişiklik, demokrasi ve özgürlükler konusunda ağır bedeller ödemiş Türkiye Cumhuriyeti devletinin çökertilmesi demektir." görüşünü savundu.



Torun, yaptığı yazılı açıklamada, 80 milyon Türk halkının geleceğini ilgilendiren anayasa değişikliğinin, toplumsal mutabakat olmadan yapılmak istendiğini ileri sürdü.



Türkiye'nin tam bir kaos ortamı yaşadığı, siyasal, sosyal istikrarsızlığın had safhada olduğu, ekonominin tüm dinamikleri ile büyük açmaz yaşadığı ve hiçbir pozitif gelişmenin beklenmediği bir ortamda yapılan Anayasa değişikliğinin, yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralayacağını öne süren Torun, "Ülkenin geleceğinin tümden şekilleneceği, yeni bir devlet sisteminin geleceği, güçler ayrılığının rafa kaldırıldığı bu değişiklikten sonra siyasal sistem çökecek, varlığımızı, özgürlüğümüzü, her şeyimizi borçlu olduğumuz cumhuriyetimizin ve Meclisimizin bütün değerleri ayaklar altında alınacak, egemenlik artık halka ait olmayacaktır." iddiasında bulundu.



Torun, bu Anayasa değişikliğine direnmelerinin, itirazlarının basit bir siyaset yapma çabası olmadığını vurgulayarak, şu görüşleri savundu:



"Bu değişiklik, demokrasi ve özgürlükler konusunda ağır bedeller ödemiş Türkiye Cumhuriyeti devletinin çökertilmesi demektir. Bu değişiklik, Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına sürüklemek, 93 yıllık Cumhuriyet rejiminden vazgeçip diktatörlüğe geçmek, daha da çok fakirleşmek, daha çok işsizlik, daha çok hukuksuzluk, yurttaşlıktan çıkmak, ümmet olmak demektir. Yasamanın, yürütmenin, yargının bir tek kişinin eline teslim edilmesi artık hiçbir kişinin hakkını arayamayacağı, özgür olamayacağı yarınların başlangıcı demektir. Bunu kabul etmemiz halkımızın bize verdiği oylara ihanet etmek demektir."



"Çare rejim değişikliği değil"



Dünyada bağımsız yargısı bulunmayan, denge denetleme mekanizması kuramamış, farklı görüşlere, önerilere açık olmayan, tek bir kişinin aklına, duygusuna, yaklaşımına, tercihlerine göre yönetilen ülkelerin hiçbirinin refaha kavuşamadığını ifade eden Torun, terörün, ekonominin, işsizliğin, yoksulluğun çaresinin başkanlık sistemiyle gelecek bir rejim değişikliği olmadığını anlattı.



Torun, çözümün, insan haklarına saygılı, laik bir hukuk devleti ve bunun işlemesi için çoğulcu bir parlamenter demokrasi olduğunu vurguladı.