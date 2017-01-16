Anayasa Değişikliği Teklifi

CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan anayasa değişikliği teklifini eleştirdi.



Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamasının tamamlandığını anımsattı.



"İktidarın dayatmalarına karşı" CHP'nin kararlı durduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"İkinci tur oylamalarda da demokrasi ve cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz.Dikta rejimine izin vermeyeceğiz. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu mücadele Sevr anlaşmasına taraf olanlarla Lozan'ı ve sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti sevdalılarının mücadelesidir. Şimdi kazandıklarını düşünebilirler. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayanlar eninde sonunda bu vatanı kimseye yedirmeyecektir. Ne mutlu Türküm diyene."



Bircan da ikinci turda tekliflerin geçmemesi için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirtti.







Edirnelilerin ve yurdun dört bir yanından gelen telefon ve mesajların CHP'nin direncini artırdığını ifade etti.