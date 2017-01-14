Anayasa Değişikliği Teklifi

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Dikkati çekmeye çalıştığımız nokta, bunun giderek bir rejim değişikliğine dönüşebileceği endişesi ve kaygısıdır." dedi.



Durakoğlu, İstanbul Anayasa Platformu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve CHP Sarıyer İlçe Başkanlığınca Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen "Anayasa Değişikliği Neler Getiriyor" konulu toplantıda konuştu.



Türkiye'nin, siyasi tarihinin önemli bir dönemecinde olduğunu belirten Durakoğlu "Bu kritik dönemde herkes, bu ülkenin cumhuriyetçi güçleri, mutlaka bir ortak zeminde bir araya gelip mücadele etmeli." dedi.



"Çok iddialı ve emin bir şey söylüyorum. 12 Eylül 2010 referandumu kabulle geçmeseydi Türkiye'de 15 Temmuz olamazdı. Bu, HSYK'nın o gün yaşanan değişiminin ortaya çıkardığı sonuçtur." diyen Durakoğlu, anayasa değişikliği teklifinin basit bir sistem değişikliği değil onun ötesinde anlamlar ifade ettiğini kaydetti.



Mehmet Durakoğlu, şöyle konuştu:



"Onun için dikkati çekmeye çalıştığımız nokta, bunun giderek bir rejim değişikliğine dönüşebileceği endişesi ve kaygısıdır. Geçmişte AK Parti ve MHP'ye oy vermiş olanlardan şimdi 'hayır' oyu isteyeceğiz. CHP'ye oy istemeyeceğiz. Sadece, 'hayır' oyu isteyeceğiz. Bizim dışımızdakilere giderek onlara bazı şeyleri anlatmamız gerekiyor. İnanarak ve mücadele ederek bu işi yapmamız gerekiyor. Çünkü, çok ciddi bir aşamadayız."