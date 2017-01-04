Anayasa Değişikliği Teklifi

CHP'nin Anayasa değişikliğine karşı hazırladığı "Anayasa değişikliği ne getiriyor?" kitapçığı, teklifin Anayasa Komisyonundan geçtiği haliyle güncellendi.



CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, ana muhalefet partisinin, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan koordinesinde, teklif Anayasa Komisyonuna sunulduğunda hazırladığı "Anayasa değişikliği ne getiriyor? 35 soru, 35 cevap" kitapçığı yenilendi.



Teklifin, komisyondan 21 maddeden 18'e düşürülerek geçmesiyle, kitapçıktaki soru ve cevap sayısı da 30'a indi.



Teklifle ilgili çekincelerin "soru-cevap" şeklinde anlatıldığı kitapçıkta, değişikliğin, "tek adam rejimine yol açacağı, güçler ayrılığı ilkesine uymadığı, Meclisi etkisizleştireceği" savunuluyor.