Anayasa Değişikliği Referandumu Beyaz Saray'da gündeme geldi



Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile birlikte Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'de geçen Pazar günü yapılan halk oylaması gündeme geldi.



İki lider ülkeler arası ilişkiler, IŞİD ve teröre karşı işbirliği gibi konularda açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gentiloni bir gazetecinin "Sayın Başbakan, Avrupa kıtasında demokratik değerlerden söz ettiniz. Bu bağlamda, Türkiye'deki referandum sonuçlarından kaygılı mısınız? Bu konuyu Başkan Trump ile görüştünüz mü?" sorusunu "Türk referandumunu not etmemiz gerekir" diye yanıtladı. Gentiloni, "Oylamanın nasıl yapıldığına ilişkin tartışmaları bir yana, Avrupalı liderlerin bu oylamayı not ettiklerine inanıyorum. Sonuçlar, Türk hükümetinin özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenlerin neredeyse yarısının başka türlü görüş bildirmelerine karşı yaklaşımlarına bağlı. Kucaklayıcı bir yaklaşım mı olacak yoksa çatışmacı bir yaklaşım mı? Bu çok önemli olacak bizim için de Avrupa Birliği (AB) için de" dedi.



Türkiye ile İtalya'nın Atlantik İttifakına üye olduklarını ve ülkesinin Türkiye'nin savunmasına önemli katkı sağladığını belirten Gentiloni "Çok önemli olan başka bir şey de temel ilkelere saygı göstermek. İki ülke arasında önemli bir iş birliğinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu işbirliğinin, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan İtalyan gazetecinin serbest bırakılmasını sağlamasını istiyoruz" dedi.