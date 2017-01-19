Anayasa Değişikliği Referandumu

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mehmet Çeltikçoğlu, vatandaşlara anayasa değişikliğini en ince ayrıntısına kadar anlatacaklarını söyledi.



AK Parti İlçe Başkanı Çeltikçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine ilişkin gerçekleşebilecek referanduma ilişkin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine ilişkin çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti.



Konuyu ilçe danışma kurulunda da değerlendireceklerini aktaran Çeltikçoğlu, "Vatandaşımıza anayasa değişikliğini en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü açısından hayati önem taşıyan referandum için tüm gücümüzle çalışacağız. Tire'de vatandaşımızın tercihi 'Evet' olacak, bundan hiç şüphem yok." dedi.



Tire'de, 200 sandıkta oy kullanılacağını hatırlatan Çeltikçoğlu, süreçten başarılı bir şekilde çıkacaklarını sözlerine ekledi.