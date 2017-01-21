Anayasa Değişikliği Paketi TBMM'den Geçti





Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişiklik teklifi Meclis'ten geçti. AK Parti'nin 18 maddeden oluşan kanun teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. Teklifin tümünün 330'un üzerinde oyla kabul edilmesiyle referandum süreci de başladı.



Başbakan Binali Yıldırım teşekkür konuşmasında "Artık karar milletindir. Milletimiz sandığa gidecek; aklıyla, vicdanıyla oy kullanacak, Türkiye için en doğru tercihi yapacaktır." dedi: "Biz bugün vekiller olarak bize verilen görevi yaptık. İşi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz. Şimdi söz milletindir."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bu rejim değişikliğine biz karşıyız. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz." ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de "Hukuk devleti, laik demokratik ülke yönetim biçimi Cumhuriyet tamamen tahrip ediliyor. Kuvvetler ayrılığının olmadığı, dengenin, denetlemenin olmadığı dengesiz bir sürece doğru hızla Türkiye sürüklenmek istiyor. Halk doğru bilgilendirildiğinde bu konuda cevabı "hayır" olarak verecektir." dedi.



Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen anayasa değişiklik teklifi önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Referandumun, Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60'ncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Recep Tayyip Erdoğan Siyaset değişikliği Türkiye paketi TBMMden geçti Anayasa Gepost: 21 januari 2017