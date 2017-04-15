Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Oy Kullanırken Yapılması Gerekenler





16 Nisan Anayasa Değişikliğinde Oy Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Oy Verme Saatleri? Nerede Oy Kullanacağız? Engelli Seçmenler Nasıl Oy kullanır? YSK referandum öncesi seçmenlere bilgilendirme e-maili gönderdi. İşte Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Oy Kullanırken Yapılması Gerekenler!



16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında oy kullanırken dikkat etmeniz gereken konular aşağıda belirtilmiştir.



Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Oy Kullanırken Yapılması Gerekenler

1. Referandum Oy Verme Saatleri :



Saat 07.00 – 16.00 arası :

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis



Saat 08.00 – 17.00 arası :

Yukarıdaki illerin dışında kalan diğer iller



2. Nerede Oy Kullanacaksınız?





Sadece Kayıtlı Olduğunuz Sandıklarda Oy Kullanabilirsiniz.



Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa; buradan, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.



3. TC Kimlik Numaralı Kimliğinizi Unutmayınız!





Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.



4. Oyunuzu Kullanırken



Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.



ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.



Oyunuzu kullanırken dikkat edeceğiniz hususlar ile ilgili bilgi için buraya tıklayınız. (Geçerli Geçersiz Oy Pusulası Örnekleri)



Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana "TERCİH" mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.



Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.



5. Engelli Seçmenler





Görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelli açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemez.



Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez oy kullanma sırasında yardım edemez.



İsteyen görme engelli seçmen, yanlarında getirdikleri "Oy Pusulası Şablonu" aracılığı ile oylarını kullanabilirler.



Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Oy Kullanırken Yapılması Gerekenler! Nelere Dikkat!



http://www.teknotalk.com/oy-kullanirken-yapilmasi-gerekenler-56401/