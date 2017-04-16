Anayasa Değişikliği Halk Oylaması - Vatandaşların Sevinç Gösterisi
- AK Parti önünde toplanan vatandaşlardan görüntü Halay çeken vatandaşlar Vatandaşların sevinç gösterisi ADIYAMAN - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların açıklanmaya başlamasıyla AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, sevinç yaşadı.
- AK Parti önünde toplanan vatandaşlardan görüntü
Halay çeken vatandaşlar
Vatandaşların sevinç gösterisi ADIYAMAN - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların açıklanmaya başlamasıyla AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, sevinç yaşadı.