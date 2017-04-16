Anayasa Değişikliği Halk Oylaması - Vatandaşların Sevinç Gösterisi

- AK Parti önünde toplanan vatandaşlardan görüntü Halay çeken vatandaşlar Vatandaşların sevinç gösterisi ADIYAMAN - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların açıklanmaya başlamasıyla AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, sevinç yaşadı.

Anayasa Değişikliği Halk Oylaması - Vatandaşların Sevinç Gösterisi

- AK Parti önünde toplanan vatandaşlardan görüntü
Halay çeken vatandaşlar
Vatandaşların sevinç gösterisi ADIYAMAN - Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların açıklanmaya başlamasıyla AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, sevinç yaşadı.


Adalet Ve Kalkınma Partisi, Anayasa değişikliği, AK Parti, Ak Parti, Adıyaman, Akparti, Vatan, Akp, Halk oylaması