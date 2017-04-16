Anayasa Değişikliği Halk Oylaması - Vatandaşların Sevinç Gösterileri

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların açıklanmaya başlamasıyla Adana'da toplanan vatandaşlar konvoy yaparak kutlama yaptı.



Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında 'evet' oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla caddelere çıktı.



Araçlarına binen vatandaşlar müzik eşliğinde eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.



Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi.