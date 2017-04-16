Anayasa Değişikliği Halk Oylaması - Sevinç Gösterileri

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Türk bayrağı sallayanlardan

Konvoy gösterileri Anayasa değişikli için yapılan halk oylamasında sandıkların açılması ile Elazığ'da sokaklarda hareketlilik oldu. Vatandaşlar Türk bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu.