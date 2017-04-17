Anayasa Değişikliği Halk Oylaması

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay ve MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, halk oylamasının sonucunu değerlendirdi.



Uluay, il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylamasından çıkan sonuca göre milletin yeni sistemi özümsediğini söyledi.



Evet kararının herkese hayırlı olması temennisinde bulunan Uluay, "Biz zaten evet oyu çıkacağını biliyorduk. Bu milletin sağduyusuna, basiretine güveniyorduk. Millet bizi yanıltmadı. Kastamonu özeli de bizi yanıltmadı. Kastamonu'da evet oylarının artarak çıkacağını defalarca deklare etmiştik." dedi.



Referandumun sonucuyla ülkenin basamak atladığını belirten Uluay, "Ayaklarımızda prangalar olmadan, üzerimizde oyunlar oynanmayan, daha aydınlık günlere hep beraber yelken açacağız." diye konuştu.



Bu ülkede hep birlikte yaşanacağını kaydeden Uluay, şöyle devam etti:



"Evet için çalışanla da hayır için çalışanla da bu ülkede hep beraber yaşayacağız. Hep beraber mutlu olacağımızı düşünüyorum. Bu kabul edilen sistem uygulanmaya başladıktan sonra bizim olduğu kadar hayır çalışması yapanların da sistemi özümseyeceğini düşünüyorum. Hep beraber güzel günlere ulaşacağız."



Koalisyonların sona ereceğini dile getiren Uluay, "Koalisyon belasından ülkemiz artık kurtulmuştur. Hükümetler ayakta kalma korkusu yaşamadan enerjilerini yatırımlara harcayacaklardır. Koalisyon dönemlerinde hükümetler Türkiye'nin önünü açmak için kullanacakları enerjilerini hükümetlerini ayakta tutmaya harcıyorlardı." ifadelerini kullandı.



MHP İl Başkanı Maşalacı



MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim süreci içerisinde yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.



İlçelerde, köylerde ve mahallelerde kapı kapı dolaştıklarını hatırlatan Maşalacı şunları söyledi:



"Milliyetçi Hareket Partisi'nin neden evet dediğini, parti politikamızın ne olduğunu halkımızla paylaştık. Sonuç itibariyle bugün milletin iradesi sandıktan çıktı. Kastamonu genelinde yüzde 65 civarında bir evet karşılığı gerçekleşti. Biz Genel Merkezimizin talimatları çerçevesinde elimizden gelenleri ortaya koyduk. Vatandaşlarımız sandıktan çıkan sonuçla Türk milletinin iradesinin ne olduğunu güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne olacağını ifade etti. Çıkan sonuç bizi tatmin etti. Verilen emekler boşa çıkmadı."



Maşalacı, sonucun Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.