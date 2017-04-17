Anayasa Değişikliği Halk Oylaması

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay ve MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, halk oylamasının sonucunu değerlendirdi.



Uluay, il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylamasından çıkan sonuca göre milletin yeni sistemi özümsediğini söyledi.



Evet kararının herkese hayırlı olması temennisinde bulunan Uluay, "Biz zaten 'evet' çıkacağını biliyorduk. Bu milletin sağduyusuna, basiretine güveniyorduk. Millet bizi yanıltmadı. Kastamonu özeli de bizi yanıltmadı. Kastamonu'da 'evet' oylarının artarak çıkacağını defalarca deklare etmiştik." dedi.



Halk oylaması sonucuyla ülkenin basamak atladığını belirten Uluay, "Ayaklarımızda prangalar olmadan, üzerimizde oyunlar oynanmayan, daha aydınlık günlere hep beraber yelken açacağız." diye konuştu.



Türkiye'de hep birlikte yaşanacağına dikkati çeken Uluay, şöyle devam etti:



"Evet' için çalışanla da hayır için çalışanla da bu ülkede hep beraber yaşayacağız. Hep beraber mutlu olacağımızı düşünüyorum. Bu kabul edilen sistem uygulanmaya başladıktan sonra bizim olduğu kadar 'hayır' çalışması yapanların da sistemi özümseyeceğini düşünüyorum. Hep beraber güzel günlere ulaşacağız."



Yeni sistemle koalisyonların sona ereceğini dile getiren Uluay, "Koalisyon belasından ülkemiz artık kurtulmuştur. Hükümetler ayakta kalma korkusu yaşamadan enerjilerini yatırımlara harcayacaklardır. Koalisyon dönemlerinde hükümetler Türkiye'nin önünü açmak için kullanacakları enerjilerini hükümetlerini ayakta tutmaya harcıyorlardı." ifadelerini kullandı.



MHP İl Başkanı Maşalacı



MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı ise seçim sürecinde yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.



İlçelerde, köylerde ve mahallelerde kapı kapı dolaştıklarını anlatan Maşalacı, şunları söyledi:



"Milliyetçi Hareket Partisinin neden 'evet' dediğini, parti politikamızın ne olduğunu halkımızla paylaştık. Sonuç itibarıyla bugün milletin iradesi sandıktan çıktı. Çıkan sonuç bizi tatmin etti. Verilen emekler boşa çıkmadı. Kastamonu genelinde yüzde 65 civarında bir 'evet' karşılığı gerçekleşti. Biz genel merkezimizin talimatları çerçevesinde elimizden gelenleri ortaya koyduk. Vatandaşlarımız sandıktan çıkan sonuçla Türk milletinin iradesinin ne olduğunu güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne olacağını ifade etti."



Maşalacı, sonucun Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.