Anayasa Değişikliği Halk Oylaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İstediğimiz sonuç evetti ve bu gerçekleşti." dedi.



Akçay, partisinin Manisa İl Başkanlığında, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdi.



Referandumda milli iradenin tecelli ettiğini belirten Akçay, yüzde 51'den fazla "evet" oyuyla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini söyledi.



"Bundan sonra Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hükümet reformunu gerçekleştirmiş olacaktır." ifadesini kullanan Akçay, şöyle devam etti:



"Öncelikle bu sonucun Manisa'mıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstediğimiz sonuç evetti ve bu gerçekleşti. Kampanyayı yürüten bütün arkadaşlarımıza, başta MHP olmak üzere siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli referandum çağrısında 'Millete gidelim, milletimiz karar versin. Milletimiz ne derse o olsun' demişti. Hakikaten milletimiz ne dediyse o oldu. Bundan sonra da o olacak. Bu 18 maddelik anayasa değişikliğinden sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek."



Bu sonucun ardından, milli ve üniter devletin, daha güçlü şekilde milletin hizmetinde olacağına işaret eden Akçay, "Bütün milletimiz görecektir ki parlamentomuz ve milletvekillerimiz çok daha etkili hizmetler yapacaklardır. Yasama, yürütme ve yargı kendi aralarında uzlaşı içerisinde olacaktır." diye konuştu.



Manisa'da alınan sonuç



Manisa'da "evet" kararı beklediklerini ancak çıkan "hayır" sonucuna da saygılı olduklarını bildiren Akçay, "Bunun analizini önümüzdeki günlerde yapacağız. Her seçimi ve referandum u kendi içinde değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Milletvekili genel seçimlerinde alınan sonuç ile bu referandum sonucunu mukayese etmek, kesinlikle hata olur." değerlendirmesinde bulundu.



Akçay, gazetecilerin "CHP'nin itirazını" sormaları üzerine, "Bu tartışmasız bir sonuçtur. Milli irade bu şekilde tecelli etmiştir. CHP'nin bilinen huyu ilk dakikalarda nüksetmeye başladı. 'Acaba neresinden mazeret üretiriz'in içerisine girmelerini sağlıklı bulmam. CHP bu huyunu devam ettirirse, milli iradeye saygısızlık sayarız." dedi.