Karataş, MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Sayit Şanlı ile anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.



Türkiye'nin tarihi bir referandum u geride bıraktığını dile getiren Karataş, şunları kaydetti:



"Özelikle Anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalar başladığı süreçte henüz daha içeriği belli olmadan çeşitli siyasi partiler ve gruplar tarafından, yapılan anayasa çalışmasının Türkiye'de Cumhuriyet rejimini ortadan kaldıracağı, Türkiye'yi eyaletlere böleceği, üniter yapının yerle bir edileceği hususu ile bir kara propaganda başlatıldı. Dolayısıyla bu propagandanın doğru olmadığını referandum çalışmaları süresince bizler vatandaşımıza, seçmenimize anlatmaya çalıştık. Fakat işin en ilginç tarafı değişecek olan 18 maddelik yasanın içeriğinden hiç bahsedilemedi. Dolayısıyla her şeye rağmen, her türlü kara propagandaya rağmen, her türlü iftiraya rağmen, yüce milletimiz istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır."



Karataş, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği kararın arkasında durduklarına dikkati çekerek, "Devlet için, millet için, cumhuriyet için, Türklüğün bekası için, Türkiye için 'evet' dedik. Nihayetinde oylama 'evet' ile sonuçlanmıştır. MHP İzmir il teşkilatına, il yönetimi arkadaşlarıma, ilçe başkanlarıma, teşkilat mensuplarımıza, katkı sağlayanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye önemli bir virajı geçmiştir. Bundan sonra da Türk düşmanları ve bölücü unsurlar düşünsün." ifadelerini kullandı.



İzmir'de kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 68,7 hayır oyu çıktığına işaret eden Karataş, "İzmir'de tabii ki bizim beklentimizin altında bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuç İzmirli seçmenin takdiridir. Seçmenin vermiş olduğu karara saygılıyız. Türkiye'nin geneli ile ilgili kullanılan oya nasıl saygı gösteriyorsak İzmir'imizde kullanılan oya da seçmenin tercihine de saygı gösteriyoruz." diye konuştu.