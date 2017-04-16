Anayasa Değişikliği Halk Oylaması

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, kentin Türkiye ortalamasının üzerinde bir "evet" oyu çıkartarak önemli bir başarıya imza attığını belirtti.



Zabun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir halk oylamasını geride bıraktıklarını ve Türkiye'nin büyük demokrasi sınavı verdiğini söyledi.



Başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere tüm teşkilatların büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Zabun, 1982 Anayasası'nın yönetim sistemine ilişkin sıkıntıların yer aldığı maddelerin tarihin çöp sepetine gittiğini anlattı.



Gelecek süreçte Türkiye'nin daha güçlü, refah seviyesi daha yüksek olacağını vurgulayan Zabun, "Yalan ve iftira kampanyasına rağmen Isparta'da yüzde 56'nın üzerinde bir 'evet' oyu çıktı. Bu süreçten sonra Türkiye milli birlik ve beraberliğin yükseldiği bir ülke olacak." dedi.



Isparta'nın Türkiye genelinin üzerinde bir "evet" oyu çıkardığına işaret eden Zabun, "Isparta'mız Türkiye ortalamasının üzerinde bir 'evet' oyu çıkartarak önemli bir başarıya imza atmıştır." ifadesinde bulundu.