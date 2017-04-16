Anayasa Değişikliği Halk Oylaması

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, halk oylamasına sonucuna ilişkin, "MHP bu seçimde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir, önemli olan sonuca bakmaktır." dedi.



Aksoy, MHP İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu halk oylamasına yüksek oranda bir katılım sağlandığını, vatandaşlık görevini yerine getiren, "hayır" veya "evet" verenler arasında ayrım yapmaksızın herkese teşekkür ettiğini söyledi.



Antalya'da yüzde 59,06 "hayır" çıktığına değinen Aksoy, "hayır" oyu veren vatandaşların tercihlerine saygı duyduklarını dile getirdi. Milletin bekası için tercihlerinin "evet" olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:



"Bir şeyi açıkça ifade etmek gerekiyor, genel başkanlık yarışı içerisinde olan, genel başkana karşı bir gösteri içerisinde olan elbette partililerimiz olmuştur. İhraç istemiyle disipline sevk edilenler, genel başkanımızın karşısında bir çalışma yürütmüşlerdir. Bizlerle bu manada bir ayrılığa gitmişlerdir. O sebeple onların da tercihlerine elbette ki saygı duyarız. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz. MHP bu seçimde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir, önemli olan sonuca bakmaktır."