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Anayasa Değişikliği Aym'ye Taşınacak
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Anayasa Değişikliği Aym'ye Taşınacak
22 Ocak 2017 Pazar 15:07
CHP, Meclis'ten geçen anayasa değişikliği paketini Anayasa Mahkemesine taşıyacak.
CHP, Meclis'ten geçen anayasa değişikliği paketini Anayasa Mahkemesine taşıyacak.
Kaynak:
Dunya.com
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