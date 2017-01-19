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Anayasa Değişikliği
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Anayasa Değişikliği

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, beşinci madde 342 oyla kabul edildi.

Anayasa Değişikliği

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, beşinci madde 342 oyla kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

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Anayasa değişikliği