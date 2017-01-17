Anayasa Değişikliği

AK Parti Denizli il Başkanı Necip Filiz, milletin büyük bir çoğunlukla anayasa değişikliğine izin vereceğini belirtti.



AK Parti Denizli İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filiz ve il yönetim kurulu üyelerinin Acıpayam, Beyağaç, Çameli, Kale ve Serinhisar ilçe Danışma toplantılarına katıldığı belirtildi.



Filiz, yaptığı açıklamada yeni anayasa ile istikrarlı bir sistemin geleceğini ve bireysel özgürlüklerin koruma altına alınacağını bildirdi.



Yeni anayasanın milli iradeyi egemen kılacak güçlü cumhurbaşkanı ve istikrarlı bir yönetim modelinin hayata geçireceğini belirten Filiz, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin istikrarı ve tek başlı yönetime doğru adım adım gidiyoruz. Bu anayasa meselesi milletin geleceğini çizecek ve öyle inanıyoruz ki milletimiz büyük bir çoğunlukla anayasa değişikliğine izin verecek. Önümüzdeki süreçte sahada olacağız. Referandum sürecinde ulaşılmadık yer bırakmayacağız. Bunun için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bir öncekinden daha çok oy almak için çalışmalıyız. Referanduma kadar kapı kapı istiklal ve istikbal aşkıyla çalışmalar yapacağız."



Filiz, AK Parti Denizli il, merkez ve ilçe teşkilatları olarak referanduma tam kadro hazır olduklarını belirterek, "Şimdi ilçe teşkilatlarımızla, Mahalle ve sandık başkanlarımızla da daha sık bir araya gelerek, 'Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeye ne tür katkılar sağlayacak', 'Parlamenter sistemin aksayan yönleri neler' gibi vatandaşlarımızın aklında kalan sorulara cevap verilecek bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık." ifadelerini kulland