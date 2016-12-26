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Anayasa Değişiklği Teklifinin Birinci Maddesi Komisyondan Geçti
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Anayasa Değişiklği Teklifinin Birinci Maddesi Komisyondan Geçti

Anayasa değişiklik teklifinin 1. maddesi Meclis komisyonunda kabul edildi.

Anayasa Değişiklği Teklifinin Birinci Maddesi Komisyondan Geçti

Anayasa değişiklik teklifinin 1. maddesi Meclis komisyonunda kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com