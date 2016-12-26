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Anayasa Değişiklği Teklifinin Birinci Maddesi Komisyondan Geçti
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Anayasa Değişiklği Teklifinin Birinci Maddesi Komisyondan Geçti
26 Aralık 2016 Pazartesi 23:32
Anayasa değişiklik teklifinin 1. maddesi Meclis komisyonunda kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifinin 1. maddesi Meclis komisyonunda kabul edildi.
Kaynak:
Dunya.com
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