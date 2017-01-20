Anavatanda İlk Karne Heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerin çocukları, Türkiye'de ilk defa karne almanın heyecanını yaşadı.



Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitim gören Ahıskalı öğrenciler, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı tatiline Türkiye'de aldıkları ilk karnelerin sevinciyle girdiler. Ahlat'ta eğitim öğretim yılının ilk yarısı için bir karne programı düzenlendi. Programda Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden kısa bir konuşma yaparak, Ahıskalı öğrencilerin ilçeye ve arkadaşlarına uyumundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.



Ahıskalı öğrenciler ise, iki yıldır Türkiye'de olduklarını, anavatanların da karne heyecanını yaşadıklarını söylediler. Ahıskalılar; okullarını ve öğretmenlerini çok sevdiklerini belirterek, teşekkür ettiler.



Atatürk Eğitim Kurumu Müdürü Semih Aydoğan ise, Ahıskalı öğrenciler ile ilçe halkından olan öğrencilerin kısa sürede kaynaşarak güzel bir ortamda eğitimlerini sorunsuz sürdürdüklerini ve toplam 35 öğrencilerinin olduklarını söyledi.



Daha sonra programa katılanlar, Ahıskalı öğrencilere karnelerini dağıttı. - BİTLİS