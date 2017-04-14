Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi: 'Bu Referandumun, Sistem Değişikliğinin Bir Telafisi Yok'

ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, halk oylamasına ilişkin, "Bu referandum un, sistem değişikliğinin bir telafisi yok. 16 Nisan bizim için çok önemli. Özellikle vatandaşlarımızın sandığa gitmelerini ve sahip çıkmalarını rica ediyorum." dedi.



Çelebi, CHP İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da cumhuriyet tarihinin en önemli kararını vermekle karşı karşıya olduklarını söyledi.



Halk oylamasının bir siyasi parti seçimi olmadığını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:



"Bugün AK Parti veya CHP'yi seçebilirsiniz ama bir sonraki seçimde verdiğiniz kararın yanlışlığından geri adım atma şansınız var. Bu referandum un, sistem değişikliğinin bir telafisi yok. 16 Nisan bizim için çok önemli. Özellikle vatandaşlarımızın sandığa gitmelerini ve sahip çıkmalarını rica ediyorum. Böyle bir dönemde, hele hele 15 Temmuz gibi cumhuriyet tarihinin en büyük ihanet kalkışmasının olduğu, ihanete kalkanların amaçlarının içeride bir kaos, kargaşa yaratmak istediği, millet olarak iktidarıyla, muhalefetiyle, toplumun tüm kesimleriyle bu ihanet kalkışmasını beraber bastırıp, bunun yaralarını saracağımız dönemde insanların tekrar bir tercihe zorlanması ve böyle bir tercihin zamanlamasına son derece itirazımız var."



Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmediği için tebrik ederek, "Şöyle bir hesap yapılıyordu. 'Bu anayasa değişikliğini millete götürmek isteriz, CHP'de Anayasa Mahkemesine götürür, bize bir mağduriyet alanı yaratılır, biz de bunu meydanlarda kullanırız.' Böyle bir öngörüleri, hesapları vardı ama çok iyi bir duruşla bu hesap boşa çıktı. Boşa çıkınca bu tasarıyı getirenlerin kimyası bozuldu. Bu bozulan kimya sürekli yanlış yaptırıyor." diye konuştu.



Milletin ferasetine, vicdanına ve algısına güvendiklerini anlatan Çelebi, referandum a yüzde 90 gibi bir katılım beklediğini belirtti.



Çelebi, "Bu katılımdan da yüzde 60'ın üzerinde 'hayır' çıkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda da yoğun mücadelemiz oldu. İnşallah Türkiye'yi hayırlı yarınlarla buluşturacağız. Buna eminim, vatandaşlarımızda emin olsunlar ve vatandaşlık görevlerini yerine getirsinler. Bu, normal bir seçim değil. En son seçimde 15 milyon kişi sandığa gitmedi. 15 milyon kişinin sandığa gitmemesi çok şeyi değiştiriyor." ifadelerini kullandı.