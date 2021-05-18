Anasınıfları açık mı? Anaokulu ve Kreşler açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir uzaktan eğitim bir yüz yüze eğitim şeklinde yürütülen eğitim sisteminde son olarak artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği açıklanmıştı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden İçişleri Bakanlığı 16 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığı Kontrollü Normalleşme Tedbirleri konulu Genelge ile okulların durumu belli oldu. Peki, Anasınıfları açık mı? Anaokulu ve Kreşler açık mı?

Milyonlarca veli, öğrenci ve öğretmenin gözü kulağı yetkililerden gelecek haberdeydi. Nihayet İçişleri Bakanlığı, Kontrollü Normalleşme Tedbirleri konulu Genelgeyi 16 Mayıs 2021 tarihinde yayınladı. Genelge yayınlanır yayınlanmaz, herkes eğitimin uzaktan eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim şeklinde mi devam edeceğini araştırdı.

ANASINIFLARI AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların 2 Temmuz'a kadar açık olabileceğini açıklamasının ardından, en son uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitimin daha ne kadar bu şekilde devam edeceğini herkes merak ediyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın Kontrollü Normalleşme Tedbirleri konulu Genelgeyi açıklanmasının ardından anaokulları, kreşler, özel okullar, dersanelerle ilgili durum merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim - öğretim ile ilgili dinamik bir şekilde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Genelgede yer alan detay şöyle:

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir.

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI;