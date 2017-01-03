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Anasınıfı Öğrencilerinden Oyuncak ve Giysi Yardımı

Anasınıfı Öğrencilerinden Oyuncak ve Giysi Yardımı

Ereğli İzmirlioğlu İlkokulu öğrencileri, Bitlis'deki bir köy okulundaki öğrenciler yararına başlatılan oyuncak ve giysi kampanyasına destek verdi.

Anasınıfı Öğrencilerinden Oyuncak ve Giysi Yardımı

Ereğli İzmirlioğlu İlkokulu öğrencileri, Bitlis'deki bir köy okulundaki öğrenciler yararına başlatılan oyuncak ve giysi kampanyasına destek verdi.

Sosyal medya aracılığıyla Bitlis il merkezi Yenidoğan köyü Mutki Yenidoğan İlkokulu öğrencileri yararına başlatılan yardım kampanyasına İzmirlioğlu İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri de katkı sağladı.

Öğrenciler yanlarında getirdikleri oyuncak ve giysileri Mutki Yenidoğan İlkokulu öğrencilerine ulaştıracak heyete teslim etti.

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