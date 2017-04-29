Anasınıfı Öğrencileri Kütüphane ile Tanıştı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, 3-5 yaş gurubu anaokulu öğrencileri kütüphane'yi ziyaret ederek kitaplarla tanıştı. Kütüphane görevlileri minik öğrencilere kitap sevgisini aktardılar.



Ilgaz Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kütüphanenin minik misafirlerinin kitaplarla tanışması güzel görüntülere sahne oldu.



Anaokulu müdürü Tuğba Can Bilgin, Okulda 41 anasınıfı öğrencisi bulunduğunu ifade ederek, düzenledikleri etkinlik ile öğrencinin küçük yaşlarda kitaplarla tanıştırılmalarını hedeflediklerini dile getirdi.



Amaçlarının, kütüphanelerinin bir kültür merkezi olduğunu minik öğrencilerine anlatmak olduğunu söyleyen Bilgin, kütüphaneyi seven ve bu vesilelerle kitap ile iyi ilişkiler kuran öğrenciler yetiştirmek istediklerini vurguladı.



Ziyaret, kütüphanenin öğrenciler tarafından gezilmesinin ardından miniklere verilen ikramın ardından sona erdi. - ÇANKIRI