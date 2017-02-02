2011 sonlarında Kadıköy'de bir araya gelen Anarres BAND, 2 Şubat'ta Mask Live Music Club sahnesinde...



"Alternatif, progresif ve indie rock semalarında dolanan ve içinden geldiği gibi müzik yapma hevesinde olan Anarres, vokal ve gitarda Sezgin Çelik, gitarda Hüseyin İflazoğlu, bas gitarda Umut Şah ve davulda Emre İçin'den oluşuyor.



2011 sonlarında Kadıköy'de bir araya gelen grup, ilk konserini 18 Şubat 2012'de gerçekleştirdi. Sonrasında çeşitli mekanlarda ve etkinliklerde çok sayıda konser veren grup, 2012 sonunda 4 şarkılık bir EP yayımladı. Eylül 2015'te 11 şarkılık ilk stüdyo albümleri olan "Melankolye", Haziran 2016'da ise "İz" isimli single Fono Müzik etiketiyle yayımlandı. Yakın zamanda bir Ahmet Kaya şarkısı olan 'Bir Veda Havası'nı kendi yorumuyla yayımlayan grup yeni bir EP için çalışmalarına devam etmektedir."