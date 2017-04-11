ANAR Son Referandum Anketini Açıkladı: Evet Yüzde 52
ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, yaptıkları son anketin sonuçlarını Twitter hesabından duyurdu. ANAR'a göre referandumda yüzde 52 'Evet' yüzde 48 'Hayır' oyu kullanılacak.
ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, sosyal medya hesabı Twitter'dan referandum ile ilgili yaptıkları son anketi açıkladı.
İbrahim Uslu'nun paylaşımındaki verilere göre anket 5-10 Nisan tarihleri arasında, 26 ilde, 4 bin 189 kişiyle ve yüzde 1.51 hata payıyla gerçekleştirildi.
Ankete göre seçmenlerin yüzde 52'si referandum da 'Evet,' yüzde 48'i de 'Hayır' oyu kullanacak.
YURTDIŞI OYLARI 'EVET'İ ARTIRACAK
Şirket, yurt dışı oyların katılmasıyla birlikte 'Evet' oylarının oranının daha da artacağını düşünüyor.
sponsored ads