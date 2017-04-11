ANAR Son Referandum Anketini Açıkladı: Evet Yüzde 52

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, sosyal medya hesabı Twitter'dan referandum ile ilgili yaptıkları son anketi açıkladı.

İbrahim Uslu'nun paylaşımındaki verilere göre anket 5-10 Nisan tarihleri arasında, 26 ilde, 4 bin 189 kişiyle ve yüzde 1.51 hata payıyla gerçekleştirildi.

Ankete göre seçmenlerin yüzde 52'si referandum da 'Evet,' yüzde 48'i de 'Hayır' oyu kullanacak.

YURTDIŞI OYLARI 'EVET'İ ARTIRACAK

Şirket, yurt dışı oyların katılmasıyla birlikte 'Evet' oylarının oranının daha da artacağını düşünüyor.