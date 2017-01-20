Anaokulunu Kuş Yuvalarıyla Donattılar

Diyarbakır Ergani Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) topluluğunca bir anaokulunun binası ve bahçesi kuş yuvaları ve kuş yemlikleriyle donatıldı.



Ergani TEMA topluluğunca "Doğamız Yaşasın Biz Yaşayalım" projesi kapsamında Halide Edip Adıvar Anaokulu binasına ve bahçesindeki ağaçlara 90 adet kuş yuvası ve kuş yemliği asıldı.



Ergani TEMA Sorumlusu Emre Elhakan, doğanın ayrılmaz parçaları bitki, hayvan ve insanların birbirlerine muhtaç yaratılmış canlılar olduğunu belirtti.



Tüm doğayı ve içerisinde bulunan canlıları korumak ve yaşatmak zorunda olduklarını anlatan Elhakan, "Bu zorlu kış şartlarında kuşlarımızın yaşayabilmesi için evlerimizin pencerelerinin önüne koyacağımız yemler doğamıza hayat verecektir. Toprak, bitki ve hayvanların bize ihtiyaçları yok, ama yaşamak için bizim onlara ihtiyacımız var." dedi.