Anaokuluna Çok Amaçlı Salon

Kütahya'nın Altıntaş Anaokulu bünyesine yaptırılan çok amaçlı salon hizmete sunuldu.



Açılışta töreninde konuşan Altıntaş Anaokulu Müdürü Şafak Asırlı, 'Öğrencilerimiz için tiyatro faaliyetleri ve daha bir çok etkinlikte kullanacağımız bir salona ve sahneye sahip olduk.Bu konuda bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen sayın kaymakamımıza,Belediye başkanımıza, İlçe Milli eğitim müdürümüze ve emeği geçen herkeze sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız minik öğrencilerimize daha fazla sosyal faaliyet alanı yaratıp onları yeteneklerine göre yetiştirmek. Mevcut olan 67 öğrencimiz içerisinden sanatsal yetenekleri olanları tiyatro etkinlikleri düzenleyip Altıntaş Halkının beğenisine sunmak" dedi.



Açılış sonrası Okul Aile Birliği başkanı Emine Tatar tarafından Altıntaş Anaokulu yararına okul bahçesinde kermes düzenlendi. Kermeste Anaokulu öğrencilerinin ailelerinin hazırladığı pasta,börek, el işi malzemeleri kısa sürede satıldı.Elde edilen gelirin Okul öğrencilerinin sosyal faaliyet ihtiyaçları için kullanılacağı açıklandı.



Anaokulu ve Kermes açılışına Kaymakam Musa Kazım Çelik İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Ataselim, İlçe Emniyet Amiri V. Sıracettin Karakaya ve AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram katıldı.(YD-EFE) - KÜTAHYA